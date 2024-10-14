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光通訊題材衝太猛 上詮、光環雙雙關禁閉

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-14 15:02

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光通訊熱潮煞不住 上詮、光環雙雙關禁閉。(圖：shuttetstock)

矽光子近期成台股話題，相關類股股價持續飆漲，上詮 (3363-TW)、光環 (3234-TW) 便因近期股價漲勢強勁，今 (14) 日遭櫃買中心列為處置股，其中上詮因漲勢過大，同時被列為注意股。

櫃買中心公告，光環最近六個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達 30.98%，上詮達 33.67%，且兩檔股票周轉率皆為異常，故列為處置股；另外，上詮尚於處置期間，由於漲跌幅過大，同步被列為注意股。


光環今日收盤價 52.9 元，下跌 1.9 元，跌幅約 3.5%，失守周線，三大法人動向，外資呈連四買，共 3421 張。光環積極拓展光纖通路以及數據中心領域，並積極參與國際合作，隨著 5G 網路及雲端計算升級，有望提升公司營運。

上詮今日收盤價 249.5 元，上漲 3.5 元，漲幅於 1.5%；上詮主力為光纖和矽光子晶片連接器，且為台積電 (2330-TW) 檯面上唯一光通訊夥伴，產品預計於 2026 年放量。

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光環上詮CPO光通訊

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