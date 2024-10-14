光通訊題材衝太猛 上詮、光環雙雙關禁閉

櫃買中心公告，光環最近六個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達 30.98%，上詮達 33.67%，且兩檔股票周轉率皆為異常，故列為處置股；另外，上詮尚於處置期間，由於漲跌幅過大，同步被列為注意股。