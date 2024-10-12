〈熱門股〉光通訊3尖兵9月營收個個強勁 周漲幅最高逾26%

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聯鈞本周漲幅 8.9%，股價最高來到 210.5 元，創歷史新高，11 日收盤價 207.5 元。聯鈞表示，受惠於客戶需求暢旺，挹注 9 月營收成長，旗下主動式光纜 (AOC) 產品，已獲美系雲端平台青睞，可望成公司成長動力。

光聖本周漲幅 17.04%，11 日收盤價為 422.5 元，成功站上所有均線。光聖受惠於光主動元件獲美系資料中心客戶青睞，被動產品自製比率提升至 7 成；轉投資公司合聖也開發出矽光子晶片所需製程設計套件，未來有望切入 AI GPU 系統、數據中心次世代 CPO 交換機、全光網路等領域。

上詮本周漲幅達 26.4%，11 日收盤價為 246 元，股價來到歷史高點。上詮主力為光纖和矽光子晶片連接器，且為台積電 (2330-TW) 檯面上唯一光通訊夥伴，將跟隨台積電腳步推矽光子進度，產品預計於 2026 年放量。