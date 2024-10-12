〈熱門股〉光通訊3尖兵9月營收個個強勁 周漲幅最高逾26%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-12 12:30
隨 AI 技術發展，矽光子技術能有效降低能耗，重要性日漸增加，帶動相關光通訊廠業績強勢，光聖 (6442-TW)、聯鈞 (3450-TW)9 月營收雙雙創歷史紀錄，上詮 (3363-TW) 營收也維持近期高檔，帶動本周股價表現亮眼，其中上詮周漲幅最高，達 26.4%。
聯鈞 9 月營收 7.97 億元，月增 21.2%，年增 63.12%，創下歷史新高；第三季營收約 20.9 億元，季增約 23%、年增約 49.2%；累計前 9 月營收 50.91 億元，年增 28.53%。
聯鈞本周漲幅 8.9%，股價最高來到 210.5 元，創歷史新高，11 日收盤價 207.5 元。聯鈞表示，受惠於客戶需求暢旺，挹注 9 月營收成長，旗下主動式光纜 (AOC) 產品，已獲美系雲端平台青睞，可望成公司成長動力。
光聖 9 月營收 5.61 億元，創歷史次高，月增 5.3%，年增 179%；第三季營收 16.4 億元，創歷史新高，季增 13.8%，年增 146%；累計前 9 個月營收，營收 39.09 億元，年增 95.71%。
光聖本周漲幅 17.04%，11 日收盤價為 422.5 元，成功站上所有均線。光聖受惠於光主動元件獲美系資料中心客戶青睞，被動產品自製比率提升至 7 成；轉投資公司合聖也開發出矽光子晶片所需製程設計套件，未來有望切入 AI GPU 系統、數據中心次世代 CPO 交換機、全光網路等領域。
上詮 9 月營收 1.22 億元，月減 3.3%、年增 24.58%；第 3 季營收 3.83 億元，登上八季來高點，季增 8.5%，年增 16.8%；累計前 9 個月達 10.04 億元，較去年同期成長 7.4%。
上詮本周漲幅達 26.4%，11 日收盤價為 246 元，股價來到歷史高點。上詮主力為光纖和矽光子晶片連接器，且為台積電 (2330-TW) 檯面上唯一光通訊夥伴，將跟隨台積電腳步推矽光子進度，產品預計於 2026 年放量。
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