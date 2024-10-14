盤中速報 - Celestia大漲9.18%，報6.43美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 22:50
Celestia(TIA)在過去 24 小時內漲幅超過9.18%，最新價格6.43美元，總成交量達0.78億美元，總市值13.54億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：6.5美元，近 1 日最低價：5.75美元，流通供給量：214,249,007。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+16.75%
- 近 1 月：+33.58%
- 近 3 月：-1.69%
- 近 6 月：-41.18%
- 今年以來：-55.58%
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