盤中速報 - Sei大跌8.02%，報0.26美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 15:05
Sei(SEI)在過去 24 小時內跌幅超過8.02%，最新價格0.26美元，總成交量達1.07億美元，總市值11.93億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：0.29美元，近 1 日最低價：0.26美元，流通供給量：4,657,499,999。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.59%
- 近 1 月：-23.35%
- 近 3 月：-59.51%
- 近 6 月：-24.53%
- 今年以來：-37.05%
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