盤中速報 - Lido DAO大跌18.46%，報1.37美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 10:08
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內跌幅超過18.46%，最新價格1.37美元，總成交量達0.41億美元，總市值12.28億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：1.68美元，近 1 日最低價：1.34美元，流通供給量：896,838,472。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.21%
- 近 1 月：-29.21%
- 近 3 月：-14.31%
- 近 6 月：+14.04%
- 今年以來：-21.76%
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