盤中速報 - MANTRA大跌9.07%，報7.7美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 15:05
MANTRA(OM)在過去 24 小時內跌幅超過9.07%，最新價格7.7美元，總成交量達0.90億美元，總市值74.88億美元，目前市值排名第 15 名。
近 1 日最高價：8.53美元，近 1 日最低價：7.67美元，流通供給量：972,979,972。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.33%
- 近 1 月：+98.90%
- 近 3 月：+131.28%
- 近 6 月：+741.56%
- 今年以來：+113.81%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - RUNE大跌9.01%，報1.303美元
- 盤中速報 - 幣安幣大跌9.01%，報586.8美元
- 盤中速報 - Sei大跌8.02%，報0.26美元
- 盤中速報 - Lido DAO大跌18.46%，報1.37美元
上一篇
下一篇