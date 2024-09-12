倒退嚕！中國消費者捂緊口袋 餐飲業把價格降回2008年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-12 14:30

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中國普通人的餐飲消費發生了顯著變化。

「以前兩個人可能會點 5 到 6 個菜，想多點幾個菜嘗嘗。現在更多的人進店就吃一碗花溪牛肉粉，或者再加一個菜，儘量吃完不浪費。」上海威海路附近一家貴州菜餐廳的店長，明顯感受到這種轉變。

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消費者花錢變得更加謹慎，客人點的菜減少，客單價也下滑了。

據《第一財經》周三（11 日）報導，這是餐飲業的縮影。這個永恆的朝陽產業，現在籠罩了一層陰霾。

消費者捂緊了口袋，迫使不少餐飲企業調降了菜品價格。

連鎖餐飲企業鄉村基董事長李紅喊出了讓「價格回到 2008 年」的口號，目前鄉村基有 4 個餐點的訂價與 2008 年相同。

李紅表示，之所以對準 2008 年，因為當年全球經濟危機之後，餐飲業經歷了磨煉，現在同樣需要耐心和毅力，穿越低迷時期。

中國也有商家提前預判了降價趨勢。某烤魚品牌相關負責人稱，早在行業降價潮之前，公司基於策略調整，展開了一輪降價，幅度在 10% 左右。該品牌降價後，效果顯著，翻台率上升近 20%。

餐飲業者降價或推出低價套餐，已經成為吸引消費者的利器。

例如，漢堡王在 9 月推出了「1+1 隨心配」。麥當勞也推出「10 元吃堡」活動，肯德基近期推出了「買一送一」的活動。

社交平台上，也有消費者總結了一周「窮鬼套餐」吃法：周一麥當勞隨心配人民幣（下同）13.9 元、周二塔斯汀瘋狂星期二、周三漢堡王 9.9 元套餐、周四肯德基瘋狂星期四、周五 711 麵食套餐，還有瑞幸 9.9 元咖啡券等。

目前抖音上「窮鬼套餐」相關話題已有 8.3 億次播放，大多是打工人分享如何找到便宜好吃的美食。