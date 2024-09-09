超商Q3旺季發威 全家8月營收續寫新猷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-09 17:48

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連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (9) 日公布 8 月合併營收達 92.41 億元，月增 0.36%，年增 3.91%，續創單月新高紀錄，累計前 8 月合併營收 694.71 億元，年增 5.83%。

全家表示，8 月主要受惠店數持續成長、掌握盛夏高溫和中元普渡商機、國際體育賽事話題促銷奏效等，再加上中秋買氣提前湧現，帶動整體泛鮮食、一般商品的銷售業績皆向上。

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其中，泛鮮食中現做飲品成長近 10%，主要因搖搖茶吧帶動私品茶業績年增近 40%。而 Fami!ce 全家霜淇淋二度攜手網紅千千美食品牌水水灶咖再創熱銷佳績，聯名開發木瓜牛奶與芭樂的夏日水果口味，業績成長近 10%。

另一方面，全家看準東南亞觀光人氣上升，首次以越南美食為主題開發跨品類，包括手卷、麵包、冷麵、主食便當等，帶動相關品類皆成長。

全家進一步說明，8 月奧運熱，使啤酒、點心零食、熟食區炸烤物、微波小菜等販促活動奏效；而中秋禮盒需求提前湧現，輔以多款獨家名店、IP 禮盒，有效推升業績年增高達近 30%。

展望 9 月，全家除了把握開學季早餐商機，中秋節慶應景烤肉需求也是營運重點，而鮮食、咖啡、霜淇淋和熟食區再推話題新品，皆可望驅動整體績效向上。