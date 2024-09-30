Q4餐飲旺季到 王品無限送千元折價券 等同現打85折

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-30 10:38

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即將進入第四季節慶帶動的餐飲傳統旺季，王品 (2727-TW) 今 (30) 日宣布，10 月一開始即積極搶啖外食商機，王品瘋美食 App 將送總價值超過千元的折價券，等於現打 85 折，活動不限品牌、 不限領取次數。

王品預計年底前全台再展 20 家門店，並於第四季釋出 300 名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主，儲備幹部若通過考核晉升為店長或主廚，有機會挑戰一年加薪 1 萬元，平均月薪上看 9 萬元，王品正全力擴張集團市占。

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王品說明，此次王品瘋美食 App 將於 10 月 1 日起至 25 日推出「美味連續聚」到門店開吃活動，單筆消費不限金額，結帳出示會員 QR Code 即可獲得 7 張 150 元，吃飯金總價值 1050 元，下次消費滿千元，即可折抵一張 150 元 ，以此類推，等於現打 85 折，活動不限品牌、 不限領取次數，還可轉贈親友使用。

而 11 月前 10 日則有寵愛會員加碼快閃優惠，到門店消費，使用王品瘋美食 App 結帳，會員瘋點數加倍到 6% 回饋，若於特定時間、搭配指定信用卡，還能享最高 18% 回饋，瘋點數 1 點折抵 1 元，回饋折抵無上限。