〈碳費上路〉首年估收60億地方怎麼分？彭啟明：明年拍板分配標準不會大撒幣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-14 16:37

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環境部長彭啟明今（14）日到立法院社福環衛委員會專題報告「台灣的碳費收費標準決議」，會中有多位立委關心未來徵收碳費如何「專款專用」，何時公布地方分配標準。彭啟明表示，溫室氣體管理基金管理會下次開會即會討論，最快明年會公布碳費使用的分配比例及標準，但也放心不會是大撒幣。

環境部上週預告的明年起碳費徵收對象裡，針對達到年排碳量 2.5 萬噸以上的排放源，全國總共 500（廠）家。環境部估算，2026 年若順利徵收，第一年約可收入新台幣 60 億元。

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在 500 家排放源裡，高雄即占 103 家。立委蘇清泉質詢表示，很多高污染行業的工廠設在高雄、屏東，是地方該減碳，但總公司在台北，繳稅大多繳給台北市。碳費日後要如何補助地方，確實做到落實減碳，希望環境部能說清楚。

立委柯志恩則強調，高雄排碳量占全國 20％，企業要繳交碳費非常高，當地高碳排、高污染、高碳費，到底有多少比例碳費回饋給地方，並保障產生高污染的地方能得到適度分配，環境部若要拖到明年才討論會不會太慢？

立委王育敏建議，行政院應提供環境部、經濟部更多資源來落實減碳，碳費要「專款專用」，必須由中央和地方一起來討論及制訂標準，除考量徵收來源比例，並要優先強化排碳大戶周邊減碳設施跟設備，開放地方政府透過計畫申請，各地經發局輔導企業落實減碳，才能達到雙贏。

立委廖偉翔指出，聯合國氣候峰會 (COP27) 公布台中火力發電廠碳排污染全球第 19 名，碳排 3419 萬噸，相當於紐西蘭全國一年的碳排量，台中市民是中火空污的最大受害者，且 COP28 指出，國家減碳目標要納入地方政府參與，建議碳費收入應比照空污基金的補助比例，6 成地方、4 成中央。