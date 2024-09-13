環境部：台灣所繳碳費實屬歐盟CBAM定義有效碳價 可對應扣抵

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-13 20:38

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產業界擔憂我國碳費徵收制度未來如何與歐盟碳邊境調整機制（CBAM）接軌一節，環境部重申，依歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 2023 年 5 月 17 日公布之正式文本，我國的「碳費」實屬於歐盟 CBAM 定義的有效碳價形式之一，確定可予以抵扣。例如該產品如在生產國已實際支付碳價，則可提出證明文件予以扣除。

環境部說明，依歐盟 CBAM 實施期程，自 2023 年 10 月起為過渡期，進口商有義務申報進口產品之碳排放量；自 2026 年 CBAM 正式實施起，產品進口商就必須透過購買 CBAM 憑證進行財務調整，以平衡碳成本。該部進一步指出，依歐盟 CBAM 憑證扣減規則，被 CBAM 納入規範的產品，在歐盟若享有免費排放額度，對應的排放量並無承擔碳成本。

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另外，該產品如已在生產國實際支付碳價（如：碳稅、碳費、或排放交易等），則可提出證明文件予以扣除。以鋼鐵業為例，我國碳費徵收對象為鋼鐵廠，其產品鋼胚如輸出至歐盟，因其產品生產之碳排已繳交碳費，屬於已支付碳價，即可對應扣除已繳納之費用，至於詳細計算扣抵結果，尚需等歐盟扣減調整計算方式公布後，再依規定計算。