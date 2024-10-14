輝能科技攜手德國FEV集團 展示業界唯一次世代鋰陶瓷電池車用模組

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-14 19:23

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全球次世代鋰陶瓷電池研發與量產的領導品牌輝能科技今 (14) 日於 2024 年巴黎車展上全球首度發表「100% 複合矽負極」系統，並獲第三方機構德國萊茵實驗室 (TÜV Rheinland) 報告認證，與德國 FEV 集團合作，展示未來電動車用電池模組的全新應用，為產業樹立新的技術標準。

輝能指出，該系統不僅在能量密度和充電效率上超越傳統鋰離子電池，更通過快速充電的能力應對當前產業面臨的充電樁不足及二手車殘值低的問題。此次亮相意味著輝能正加速推動次世代鋰陶瓷電池的商業化進程。

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輝能科技創辦人暨集團主席楊思枬表示，輝能次世代電池技術能有效解決電動車產業中的諸多挑戰，公司的目標是成為市場的變革者 (game changer)，為電動車產業注入健康動能。

輝能科技在全球首發的「100% 複合矽負極」，大幅提升電池的能量密度與快充性能，根據德國萊茵實驗室的測試數據，該電池系統能在充電 5 分鐘內，從 5% 電量充至 60%，充電 8.5 分鐘則可達到 80%。這樣的性能不僅超越現有的鋰離子電池技術，還徹底改變了電動車市場的競爭格局。

其體積能量密度達到 749 Wh/L，重量能量密度則達到 321 Wh/kg，預計年底最高將提升至 823 Wh/L 和 355 Wh/kg。這意味著跟 200 Wh/kg 以下的主流磷酸鐵鋰電池和 200~300 Wh/kg 的三元鋰電池相比，輝能現在就已超越市面一般鋰離子電池，到年底領先距離甚至將拉到 77%，大幅縮短充電時間並提升續航能力，使車輛性能提升顯著。

輝能科技首席科學家 Dmitry Belov 博士表示，公司新技術突破現有的技術屏障，不僅在 2023 年超越了傳統鋰離子電池的能量密度，還在 2024 年持續拉開差距，並實現了快充性能的重大突破。

輝能科技的「小電池大未來」理念，將為消費者帶來無痛轉移至次世代電池的機會。僅需現行電池總電量的 66%(83 kWh → 55 kWh)，即可提供更佳的電性表現，且減輕車輛重量約 300kg，直接轉化為能源效率提升和續航里程的增加，讓駕駛體驗更加優越。

具體而言，充電 5 分鐘可續航約 300 公里，相較業界平均快充標準花費 30 分鐘，極速快充能力縮短了 83.3% 充電等待時間，提升充電周轉率，解決了充電站不足與充電時間過長的困境。

此外，電池包的總容量減少也意味著碳稅的降低和購車初始成本的下降，消費者將享有更低的總擁有成本 (TCO)。模組化設計讓維修變得更加便捷，同時電芯還可回收再利用，這不僅使得維修成本下降，還提升了二手車的殘值。這一技術創新將有效解決 電動車殘值過低、無法維修僅能退換，以及報廢電動車棄置所造成環境負擔等問題，促進市場的健康發展。

值得一提的是，輝能科技與 FEV 集團在巴黎車展上向全球市場宣告雙方為策略合作夥伴，並展出了電池包將如何運用於電動車中，證實輝能科技的次世代電池已從電動車零組件升級至模組及電池包階段，更顯示輝能在商業化進展中扎實的積累與成果。

FEV 集團電力動力總成部門全球副總裁 Thomas Hülshorst 博士表示，公司非常期待這次與輝能科技的合作，這是第一次測試次世代鋰陶瓷電池包，在過去兩年的合作中，我們成功推出多款客製電池包與概念設計，這些產品不僅滿足，甚至超越產業標準和市場預期。