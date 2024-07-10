嘉威生活6月、第2季及上半年同步改寫創同期新高紀錄

嘉威主管指出，以過去營收表現來看，每年第二季到第三季為嘉威傳統淡季，尤其 6 月更是全年度最淡的月份。但今年受惠北美客戶除了穩定的常態性商品 (Everyday) 不變外，返校日專案 (Back to School) 的相關商品也挹注台幣約 1 億元營收貢獻，帶動 6 月及第二季繳出高於預期的成績。接下來 7 月起逐漸揮別淡季，營收將逐季爬升。