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嘉威生活6月、第2季及上半年同步改寫創同期新高紀錄

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 18:54

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嘉威生活總經理吳世偉。(鉅亨網記者張欽發攝)

嘉威生活 (3557-TW) 今 (10) 日公布 2024 年 6 月營收為 3.84 億元，創同期新高，月減 2.86% 年增 22.33％，優於以往淡季表現；2024 年第二季營收 11.8 億元，年增 20.66%，創同期新高。累計 1-6 月營收為 32.33 億元，年增 31.56%，也改寫歷史同期新高。

嘉威主管指出，以過去營收表現來看，每年第二季到第三季為嘉威傳統淡季，尤其 6 月更是全年度最淡的月份。但今年受惠北美客戶除了穩定的常態性商品 (Everyday) 不變外，返校日專案 (Back to School) 的相關商品也挹注台幣約 1 億元營收貢獻，帶動 6 月及第二季繳出高於預期的成績。接下來 7 月起逐漸揮別淡季，營收將逐季爬升。

同時，嘉威第一大客戶美國連鎖零售巨頭沃爾瑪 (Walmart) 最新財報優於預期，顯示美國民眾消費不墜，電商業務也強勁成長。Walmart 也創立自有雜貨品牌 Pioneer Woman（PW），主要高通膨時代，看準自己下廚及外出用餐的費用差距擴大，對雜貨業務有利，嘉威生活主攻居家商品，預期對公司營運帶來正面效益。

嘉威生活 2024 年第一季財報營收 20.45 億元，創新高，毛利率爲 38.52%，季增 0.47 個百分點，年減 0.89 個百分點，稅後純益達 2.91 億元，創新高，季增約 2.51 倍，年增 81.19%，每股純益 3.62 元。

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