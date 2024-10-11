嘉威Q3營收12.5億元創同期最高 強勢營收將延續到明年首季

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-11 10:23

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嘉威生活 (3557-TW) 公布最新營收，2024 年第三季達 12.52 億元，爲歷史同期新高，嘉威生活在第四季及明年首季都屬接單及出貨旺季，將在業績上再有強勢表現。

嘉威生活 2024 年 9 月營收 3.44 億元，月減 24.62%，年減 15.81%，2024 年第三季營收達 12.52 億元，創歷史同期新高，季增 5.5%，年增 17.17%，累計 2024 年 1-9 月營收 44.84 億元，年增 27.2%，也創同期新高。

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嘉威生活主管指出，第三季仍是營運淡季，9 月營收年減主要受到客對 Everyday 系列商品延後到第四季拉貨，但整體而言，在淡季中仍繳出佳績，創歷年同期新高。第四季除了有客戶訂單遞延效應，目前在手訂單已經看到 2025 年第一季，預期旺季有望更旺。

美國 9 月非農就業報告凸顯經濟強勁，Fed 會希望經濟能夠持續強勁，預期繼續降息，刺激消費與投資。雖然 8 月零售業營業額年增率放緩至 1.1％，但表現仍符合預期，隨著聯準會進入降息循環，預計將逐漸對製造業及消費帶來提振效果。目前第四季節慶特賣從 10 月開跑，階段性的主題銷售活動將接續到年底，預計會帶來另一波銷售佳績。

此外，美國 Walmart 與 Target 的新門市計畫也持續進行中，Walmart 預計在未來 5 年內拓展 150 間新門市，現有門市重新裝修的專案也是同步推進；Target 在 10 月將有 9 間新門市開幕，規劃要在未來 10 年內拓展 300 間新門市，顯示美國零售業仍對前景看好。

嘉威生活參加今年第 21 屆國家品牌玉山獎，並獲得國家品牌認證，這屆共獲「傑出企業類」、「最佳人氣品牌類」、「最佳產品類」總計三項大獎。獲得「傑出企業獎」是對嘉威的肯定，嘉威以 Prepara 沛樂生活和 Prepara 沛樂生活 Latchlock Tritan 保鮮盒，則摘下「最佳人氣品牌類」和「最佳產品類」兩項大獎，展現嘉威在廚具用品上領域的實力，未來將繼續走在創新前端。