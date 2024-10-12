美股重點新聞摘要2024年10月12日

鉅亨網新聞中心 2024-10-12 07:40

‌



美國 9 月 PPI 持平 低於預期 顯示通膨繼續放緩

勞工部周五 (11 日) 發布報告，9 月批發物價指標沒有變化，顯示通膨持續放緩。衡量生產者從商品和服務中獲得收入的生產者物價指數 (PPI) 本月持平，較去年同期上漲 1.8%。接受《道瓊》調查的經濟學家預計，繼 8 月成長 0.2% 後，9 月增幅將達到 0.1%。(全文詳讀)

‌



等待 PPI 數據 10 年期美債殖利率走低

市場參與者等待生產者物價指數 (PPI) 報告的發布，美國 10 年期公債殖利率周五 (11 日) 小幅走低。美東時間清晨 6:27，10 年期公債殖利率下跌 2 個基點至 4.092%。2 年期公債殖利率下跌 1.6 個基點至 3.983%。(全文詳讀)

巴菲特旗下波克夏控股降低美國銀行持股至 10% 以下

巴菲特執掌的波克夏控股 (BRK.A-US)(BRK.B-US) 已將其美國銀行 (BAC-US) 的持股降至 10% 以下，暫時結束了該集團 3 個月內淨賺 100 億美元的拋售。(全文詳讀)

降息風向轉變 美國股票型基金出現淨流出

由於市場對聯準會降息路徑的預期轉變以及債券殖利率飆升，投資人獲利了結。截至 10 月 9 日當周，美國股票基金出現資金流出。根據 LSEG 的數據，投資者繼前周淨買入 308.6 億美元的美國股票基金後，本周淨賣出價值 3.42 億美元的美國股票基金。(全文詳讀)

特斯拉盤前大跌 5.8% Cybercab robotaxi 未建立投資者信心

再祭關稅大刀！川普：可能徵收 1000% 關稅 阻止陸從墨西哥出口汽車到美國

美國總統大選倒數 3 個多禮拜，共和黨總統候選人川普週四 (10 日) 再度揮出關稅大刀，在底特律經濟俱樂部演講時提議汽車貸款利息可抵稅，並阻止中國汽車製造商在美國銷售汽車。(全文詳讀)

南韓央行謹慎加入全球降息潮 下調基準利率 25 基點