特斯拉盤前大跌5.8% Cybercab robotaxi未建立投資者信心

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-11 18:46

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電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 的股價周五 (11 日) 盤前暴跌，因為市場期待已久的自動駕駛概念汽車 Cyber​​cab，未能給投資者留下深刻印象。

截至周五美國東部時間上午 6 點 30 分，特斯拉股價在盤前交易中下跌 5.8%。

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美東時間周四晚上，馬斯克透露了特斯拉的 Cyber​​cab 概念車—一款低矮的銀色兩座車，沒有方向盤或踏板，這項計畫是讓汽車在啟動時能夠自動駕駛。

馬斯克表示，公司希望在 2027 年之前生產 Cyber​​cab，但他並未提供有關汽車生產地點的詳細資訊。他表示，消費者可以以低於 3 萬美元的價格購買特斯拉 Cyber​​cab。

他還表示，預計特斯拉明年將在德州和加州的 Model 3 和 Model Y 電動車上，安裝並運行「無監督 FSD」。 FSD 代表完全自動駕駛，是特斯拉的高級駕駛員輔助系統，現已推出適用於特斯拉電動車的「監督」版本。這一技術仍然需要人類駕駛員來駕駛，以隨時準備轉向或煞車。

針對周四的發布，巴克萊分析師表示，這些爆料並沒有凸顯特斯拉的任何近期機遇，而是優先考慮了馬斯克對全自動駕駛未來的願景。

巴克萊美國汽車和移動團隊早些時候在報告中寫道：「正如預期，就像特斯拉之前的產品發布會一樣，這次活動沒有過多關注細節，而是強調了支撐特斯拉在 AI/AV [自動駕駛汽車] 領域發展努力的願景。」

他們補充道。 「我們也沒有得到任何有關 FSD 進展的近期更新，或反映系統改進的數據。」