馬斯克畫大餅 華爾街嚥不下！諸多質疑點 特斯拉股價重挫近9%

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-12 13:00

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特斯拉 (TSLA-US) 萬眾矚目的 Robotaxi 終於揭開神秘面紗，執行長馬斯克 (Elon Musk) 在這場自詡能「載入史冊」的活動中，他乘坐一輛名為 Cyber​​cab 的無人駕駛計程車出場。該車型沒有方向盤和踏板，具備感應充電功能，預計在 2026 年投產，成本低於 3 萬美元。

(圖片來源：特斯拉官網)

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此外，特斯拉還展示了一款可以容納 20 人的無人駕駛多功能車 Robovan。馬斯克還歡迎所有特斯拉車主加入共享車隊，形成龐大的服務營運網絡，這一系列創新被視為馬斯克的「交通行業革命」，然而華爾街對這一切的反應卻顯得冷淡。

Robotaxi 的市場潛力與挑戰

馬斯克在發表會上強調，Robotaxi 的使用率若能從目前的每週 10 小時提升至 100 小時，將大幅降低出行成本，預計為 0.2 美元每公里，在美國含稅與其他費用後約每公里 30-40 美分，此親民價格將使得出行更加普及。

無人駕駛貨運車 Robovan 的運輸成本可以降到 5-10 美分 / 英里。馬斯克表示，未來消費者可以購買 Cyber​​cab，不僅可以滿足自身的出行需求，還能加入特斯拉 Robovan 服務網絡，讓 Cyber​​cab 為車主賺錢。

然而，儘管這個商業模式看似具有吸引力，但投資者的信心卻未能跟上。發表會後，特斯拉股價在美東時間周四盤前下跌近 7%，最終重挫 8.78%，收每股 217.80 美元，創下過去兩個月的最大跌幅，年內累積下滑超過 12%，顯示出市場對其未來獲利能力的疑慮。

華爾街的質疑聲

1.Robotaxi 實際落地能力令人質疑，尤其是在中國市場

華爾街對特斯拉的自動駕駛願景表現出明顯的懷疑。儘管馬斯克稱此次發表會是自 Model 3 以來最重要的時刻，但分析師們對 Robotaxi 的實際落地能力表示擔憂。特斯拉在自動駕駛技術上的進展仍需時間來驗證，尤其是在中國市場，FSD（完全自動駕駛）尚未落地，這使得 Robotaxi 的市場影響力受到限制。

即使 FSD 在中國落地，特斯拉 Robotaxi 在中國短時間內仍難以帶來威脅，畢竟 FSD 需要時間收集資料。

2. 中國出行服務市場已有霸主滴滴與眾多新創強者盤據

此外，隨著中國出行服務市場的快速發展，滴滴等本土企業已在無人駕駛領域展開佈局。

身為市場的領導者，滴滴出行在中國共享旅遊市場中佔有了重要地位。滴滴上半年財報顯示，2024 年上半年營收為 999.36 億元，較上年同期的 915.6 億元成長 9.15%。其中，營運利潤為 12.08 億元，淨利為 6.14 億元，而上年同期的淨虧損 9.23 億元。

作為 2012 年成立的公司，滴滴在 2023 年才首次實現年度淨利為正。今年上半年淨利持續向好業務方面，滴滴 2024 年第二季度中國出行總單量為 30.04 億單，較上年同期增長 12.3%；國際業務總單量為 8.71 億單，較上年同期增長 39.1%。中國旅遊及國際業務日均單量分別達 3,300 萬單、957 萬單，持續創歷史新高。

很顯然，從滴滴的業務表現可知，不管是國內還是國外的出行服務市場，仍處於快速成長狀態。

除了滴滴，市場上還湧現許多新興企業，如美團、曹操出行和蘿蔔快跑等。這些企業透過創新的商業模式和技術手段，積極參與共享出行市場。尤其是蘿蔔快跑，近期在全球佈局方面取得了顯著進展，計劃推出無人駕駛計程車服務。

雖然麥肯錫的報告指出，Robotaxi 市場預計在未來幾年內以超過 75% 的複合年增長率成長，到 2032 年市值可能達到 78.42 億美元，但特斯拉在這一領域的競爭並不輕鬆。

3. 未見 Robotaxi 具體生產時間表、技術細節、監管合規資訊

同時，市場也對特斯拉 Robotaxi 計畫缺乏具體的生產時間表和技術細節表示不滿。馬斯克僅透露 Cyber​​Cab 將於 2026 年開始生產，未能提供更多關於商業模式和監管合規的資訊。

4. 電動車市場競爭加劇 特斯拉未見新電動車型

分析師指出，特斯拉的股價已包含對未來成長的高期望，但缺乏新車型的發布使得投資者感到失望。雖然 Model Y 和 Model 3 依然是全球最暢銷的電動車型，但都已經發布了超過五年時間，華爾街對特斯拉的未來前景持謹慎態度，尤其是在電動車市場競爭加劇的背景下。

5. 買得起的車才是重點：未見「面向家用市場」入門車

市場觀察家認為，特斯拉急需推出更現實的入門車型，以刺激銷售量。儘管馬斯克今年 7 月承諾，將繼續按計畫在明年發布新的入門車型，但此次發表會未能提供相關訊息，進一步加劇了市場的不安。投資人迫切希望看到成長放緩的特斯拉盡快發布計畫中的 2 萬美元入門車型 Model 2，為特斯拉帶來新的銷售成長推動力。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 表示：「特斯拉近期產品路線圖缺乏細節，讓我們感到失望。」

在全球電動車市場降溫的情況下，特斯拉的成長潛力受到挑戰。馬斯克的自動駕駛和機器人願景雖吸引眼球，但投資人更希望看到短期內能推動銷售的實際產品。隨著市場對特斯拉未來的期待逐漸降低，華爾街對這家電動車巨頭的信心也逐漸減弱。

馬斯克別畫餅了！