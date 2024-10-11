減少對中依賴之關鍵！美拜登簽署晶片建造法 放寬NEPA環境審查要求

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-11 12:11

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2024 年 10 月 2 日，美拜登總統簽署了《2023 年美國晶片建造》法案，免除了 1969 年《國家環境政策法》 (NEPA) 規定的某些半導體生產相關項目的環境審查，這一舉措可能對全球半導體產業的未來發展產生深遠影響。

半導體產業的重要性

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半導體，作為推動當代科技進步的核心組件，廣泛應用於人工智慧、電動車、太陽能電池板及醫療設備等領域。根據美國半導體行業協會的數據，2023 年 8 月全球半導體銷售額年增超過 20%，達到歷史新高，顯示出其在全球經濟中的關鍵地位。

法案背景與內容

《2023 年美國晶片建造法案》旨在加速半導體製造的進程，特別是在國家安全和供應鏈穩定的背景下。該法案取消了通過《晶片與科學法案》獲得政府補貼的半導體製造項目須接受 NEPA 審查的要求。NEPA 要求聯邦機構在規劃和決策中考慮環境因素，並提供公眾評估和評論的機會。

反對者指出，這一變更可能使企業繞過重要的環境保護措施，從而對環境和工人的健康產生潛在威脅。然而，該法案的共同起草人、民主黨參議員馬克 · 凱利表示，這「並不是對任何環境法的倒退」，因為半導體的發展仍然需要滿足《清潔空氣法》和《清潔水法》等關鍵的環境保護法。

美國為何需要該法案

促進半導體生產一直是拜登總統經濟政策的核心內容。白宮表示，原因包括「將半導體供應鏈帶回國內、創造就業機會、支持創新和保護國家安全」。

凱利表示，制定《美國晶片建設法案》是為了「確保《晶片與科學法案》對我們的經濟和國家安全產生最大影響」。

該法案的另一位共同起草人、共和黨參議員泰德 · 克魯茲表示，透過取消《國家環境政策法案》審查來簡化許可程序是「在國內創造就業，並減少我國在國防關鍵半導體方面對中國的依賴之關鍵一步」。

行業反應

美國半導體行業協會表示，NEPA 的審查過程往往耗時數年，會導致項目延誤，且未必帶來顯著的環境效益。該協會認為，《美國晶片建造法案》將促進新設施的快速建設，並最大化法案對美國經濟、國家安全及供應鏈彈性的正面影響。

環境影響與社會責任

儘管法案旨在促進半導體生產，但環保組織對此表示擔憂。塞拉俱樂部指出，半導體製造業因使用 PFAS 等有毒物質 (被稱為永久的化學物質) 而受到批評，該法案可能會削弱對大型半導體廠對環境影響的最後聯邦監管。

民主黨參議員勞爾 · 格里賈瓦強調，允許半導體設施完全繞過 NEPA 的關鍵環境審查流程是不合理的。他呼籲在促進經濟增長的同時，也要保護環境和公共健康。

結論

世界經濟論壇的「面向未來的全球價值鏈：國家準備及其他」倡議正在幫助製造企業預測全球價值鏈的持續重構，並找到應對三大趨勢（新興技術、氣候變遷和地緣政治緊張局勢）所造成干擾的最佳因應措施。

隨著半導體產業在全球範圍內變得越來越重要，盡可能有效率地管理其生態足跡將變得越來越重要。它還必須與政府和國際機構合作，確保供應能夠到達全球每個角落——無論是透過國內製造還是國際貿易——以避免 2023 年初出現的那種短缺。