2029年才能獲利！OpenAI預計2026 年虧損擴大至140億美元

鉅亨網許家華 綜合外電 2024-10-11 07:50

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根據外媒檢閱分析的最新財務報告，OpenAI 預計到 2029 年才能實現盈利，而在 2026 年，其虧損將達到 140 億美元，幾乎是今年預計虧損的三倍。儘管如此，該公司對未來幾年的財務前景持樂觀態度。

OpenAI 近期完成 66 億美元的融資，估值超過 1500 億美元。然而，媒體對其財務文件的分析顯示，該公司明年的虧損可能高達 140 億美元，且此數字尚未包括股權補償費用。儘管股權補償是 OpenAI 的一項主要支出，但並不涉及現金支付。

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財務文件中指出，OpenAI 強調的獲利指標排除了許多關鍵費用，例如每年用於訓練大型語言模式的數十億美元支出。若不計這些費用，OpenAI 預計將在 2026 年實現獲利。

分析認為，這些財務文件可能會改變外界對 OpenAI 財務前景的看法，進而產生更樂觀的情緒。首先，OpenAI 的現金消耗量低於預期，今年上半年，該公司燒掉約 3.4 億美元，融資前資產負債表上還有 10 億美元現金。然而，文件顯示，未來幾年現金消耗可能會顯著增加。

此外，OpenAI 的現金流量與虧損數字之間存在較大差距，這反映了兩張財務報表在標準會計準則下對主要費用（如股權補償和計算信用）的不同處理。今年上半年，OpenAI 報告的淨虧損為 30 億美元。

OpenAI 預計，到 2029 年的總支出將超過 2000 億美元，而每年 60% 至 80% 的支出將用於模型的訓練或運行。財務分析顯示，2023 年至 2028 年間，OpenAI 的總虧損（不含股權補償）將達 440 億美元。分析也指出，OpenAI 預計在 2029 年將實現 140 億美元的利潤。

值得注意的是，OpenAI 的運算成本主要由微軟的投資和運算信用所支撐。今年上半年，約 5 億美元的資料中心租賃費用由微軟支付。儘管如此，OpenAI 仍需動用更多自有資金以滿足日益增長的運算支出。

在產品方面，OpenAI 預計 ChatGPT 將在未來幾年繼續主導其收入來源，遠超過透過 API 向開發者銷售 AI 模型的收入。預計到 2025 年底，新產品的收入將超過 API 銷售，達到近 20 億美元。儘管具體新產品尚未披露，但該公司正在開發能夠處理複雜和單調任務的代理人產品。

最後，OpenAI 的毛利率預計今年將達到 41%，這一比例低於雲端軟體新創公司的 65% 至 70%。然而，隨著營收的成長，OpenAI 的商業模式預計將在未來得到改善，明年毛利率將提升至 49%，2028 年將達到 67%。