1億美元志在參加 市場樂見輝達投資OpenAI 股價漲逾3%

鉅亨網編譯許家華 2024-10-04 11:11

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輝達 (NVDA-US) 周四 (3 日) 股價上漲，係因投資者消化了該公司投資 ChatGPT 開發商 OpenAI 的消息。

輝達周四股價上漲 3.4%，至 122.85 美元，而基準標普 500 指數下跌 0.2%。



在此之前，OpenAI 周三晚間宣布已籌集 66 億美元新資金，使其總估值達到 1570 億美元。

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根據《華爾街日報》引述知情人士消息報導，輝達對 OpenAI 投資 1 億美元。

輝達沒有立即回應《巴隆商周》的置評請求。

雖然與輝達令人瞠目結舌的 2.9 兆美元估值相比，1 億美元的投資並不算什麼，但市場可能仍將此次合作視為輝達鞏固其人工智慧領域參與度的象徵性舉措。畢竟，2022 年底 ChatGPT 的推出引發了人工智慧投資熱潮，幫助輝達躋身「科技七雄」之一。