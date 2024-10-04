OpenAI獲66億美元融資後 又拿到40億美元信貸額度

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-04 02:30

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根據外媒周四 (3 日) 報導，OpenAI 目前擁有由多家金融機構提供的 40 億美元循環信貸額度，使其總流動資金超過 100 億美元。OpenAI 周三剛宣布最近的融資輪中以 1,570 億美元的估值完成融資，從大量投資公司和科技巨擘籌集到的 66 億美元。

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據了解，這筆貸款無抵押，可以在 3 年內使用。OpenAI 的利率等於擔保隔夜融資利率 (SOFR) 加上 100 個基點。截至本周初，SOFR 略高於 5%，這意味著 OpenAI 將為立即藉款支付約 6% 的利息。

OpenAI 周四聲明表示，計畫用這筆資金投資研究和產品、擴展基礎設施並吸引人才。該公司說：「這意味著我們現在可以獲得超過 100 億美元的流動資金，讓我們能夠靈活投資新專案並在擴展過程中具備完全的靈活性，這也再次證明我們與一群傑出金融機構的合作關係，其中許多也是 OpenAI 的客戶。」

OpenAI 最近的融資輪吸引大量投資公司和科技巨頭。本輪融資由 Thrive Capital 領投，投資者包括現有支持者微軟 (MSFT-US) 以及晶片製造商輝達(NVDA-US)、軟銀、Khosla Ventures、Altimeter Capital、Fidelity Management & Research Company，MGX 和老虎環球管理公司也參與其中。

今年早些時候，OpenAI 的估值據報導為 800 億美元，高於 2023 年的 290 億美元。而最新一輪融資讓 OpenAI 的估值幾乎翻倍，達到 1,570 億美元。

根據媒體先前報導，OpenAI 在 8 月的營收達到 3 億美元，比去年初成長了 1,700%。有知情人士向媒體透露，該公司預估明年的銷售額將達到 116 億美元，遠高於 2024 年的 37 億美元。

但所有這些收入都伴隨著巨大的成本，因為 OpenAI 必須大幅增加對輝達圖形處理器 (GPU) 的採購，以訓練和運行其大型語言模型。該公司預估今年將虧損約 50 億美元。此外，微軟已向 OpenAI 投資數十億美元並且是該公司的關鍵合作夥伴，因為這家軟體巨擘正在強化 Azure 雲端業務。

OpenAI 最近幾個月也經歷動盪，多位重要主管的出走。上周，OpenAI 技術長穆拉提 (Mira Murati)、研究長麥克葛魯(Bob McGrew) 和研究副總裁 Barret Zoph 都離職。

據悉，OpenAI 在上周四舉行了一次全體員工會議，董事會決定考慮將公司重組為營利企業。若該轉變發生，非營利部門將繼續作為獨立實體存在。在那次會議上，OpenAI 執行長 Altman 否認了有關他將獲得「大量股權」的報道，稱這些資訊「完全不真實」。

OpenAI 董事長泰勒 (Bret Taylor) 上周聲明表示，儘管董事會討論過這一問題，但尚未討論任何具體數字。