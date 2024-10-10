華爾街最大的空頭之一 兩年來首次對美股變得樂觀

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-10 16:50

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自 2022 年 10 月以來，摩根大通的策略師一直看跌股市。但根據摩根大通首席全球股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 周二 (8 日) 發布的報告，這種情況似乎正在改變。

雖然 Lakos-Bujas 沒有更新其公司對年末標普 500 指數 4200 點的目標價 (這暗示標普 500 指數將從目前水準大幅下跌 27%)，但他確實建議投資者減少對市場的悲觀情緒。

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Lakos-Bujas 說：「我們正在調整我們長期看好防禦性股票，並做空周期性股票的觀點。」

聯準會降息和中國推出新的刺激措施，推動了 Lakos-Bujas 投資情緒的變化。

Lakos-Bujas 說：「全球最大經濟體提供政策支持之際，美國經濟增長出人意料地富有彈性，勞動力市場緊張，政府赤字支出持續存在，股市、信貸和住房市場創歷史新高。」

報告也指出，美國消費者的整體狀況良好，自新冠疫情以來，他們的財富總額增加了 50 兆美元。

根據聯準會的數據，美國消費者擁有約 185 兆美元的資產，主要由股票和債券、房屋和現金組成，而債務僅 21 兆美元。這是一個健康的資產負債表。

Lakos-Bujas 也受到企業獲利穩健成長的鼓舞，預計未來兩年獲利將從過去兩年的 3% 加速至 12%。

報告認為，美國企業愈加專注於將稅前收入用於投資支出，而不是透過回購的方式，將稅後利潤返還給股東，這也刺激了經濟。

其中部分原因是由人工智慧技術熱潮推動的，大型科技公司預計將加速其研發和資本支出投資，每年超過 5000 億美元。

Lakos-Bujas 表示：「我們認為，這些驅動因素以及美國例外論，正在幫助抵消宏觀經濟不平衡的疲軟。」