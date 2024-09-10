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光聖8月營收年增翻倍 光通訊產品需求持續閃耀

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-10 17:14

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光聖8月營收年增翻倍 光通訊產品需求持續閃耀 。(圖：shutterstock)

光通訊廠光聖（6442-TW）10 日公告 8 月營收 5.3 億元，月減 7.1%，年增 116.51%；累計前 8 個月 33.4 億元，年增 86.4%。儘管 8 月營收較 7 月歷史次略有下滑，但公司表示，在市場需求增加下，仍帶動業績維持在歷史高檔區。

光聖同步公告 8 月產品營收占比，其中光通訊產品營收占比提升，達 4.8 億元，約占 89%，較第一季的 85% 提高近 5 個百分點，為營收挹注強勁動能；高頻連接器貢獻 4444.1 萬元，約占 11%。


光聖主要生產光纖及光纖連接器，受惠於 AI 需求持續升溫及北美大客戶訂單增加。公司光被動產品自製比率已從 50% 提升至 70%，進一步優化成本結構；此外，光聖已成功切入美系大型資料中心客戶，並開始出貨高速傳輸模組產品。

法人看好，受惠美國寬頻基建政策及客戶需求回溫，光聖第三季獲利有望再創新高，明年營運可望持續成長。

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