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鉅亨速報

營收速報 - 富宇(4907)9月營收14.24億元年增率高達61.49％

鉅亨網新聞中心 2024-10-10 12:15


富宇(4907-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣14.24億元，年增率61.49%，月增率3693.27%。

今年1-9月累計營收為46.14億元，累計年增率393.24%。

最新價為65.2元，近5日股價上漲2.68%，相關建材營造股價指數下跌-1.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-66 張
  • 外資買賣超：-66 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 14.24億 61% 3693%
24/8 3,755萬 69430% -34%
24/7 5,693萬 113768% -83%
24/6 3.37億 635919% -46%
24/5 6.23億 0% -68%
24/4 19.26億 3521% 1435%

富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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