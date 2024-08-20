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波若威開盤10分衝漲停 外界看好美國基建帶動光通訊

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-20 16:14

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波若威開盤10分衝漲停 外界看好美國基建帶動光通訊。(圖：shutterstock)

美國總統大選有望加速美國基建計畫，市場看好光通訊產業有望受益，加上 AI 需求暢旺題材，光通訊廠波若威 (3163-TW)， 今日股價跳空開高，一路上攻至漲停 162.5 元件收。

法人指出，隨著美國網路基礎建設法案及資料中心傳輸速度升級需求，將為光通訊產業帶來大量訂單，並計畫要求使用美國製造的設備，並禁止使用中國製光通設備，預期台廠可受惠於光通設備的去中化趨勢。


波若威總經理黃裕文先前在股東會上表示，雖然上半年電信市場需求保守，但 AI 算力需求帶動下，公司 800G 光模塊產品群預計在 2024 年進入放量階段，此外，美國「寬頻平等、接取與發展計畫（BEAD）」雖然推遲執行，但預計在第四季美國總統大選前，政府可能釋出政策紅利。

除波若威外，其他可能受惠的光通訊個股包括光聖 (6442-TW)、光環 (3234-TW)、聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW)。

波若威第二季受到客戶拉貨調配因素影響，單季合併營收 4.59 億元，較去年同期衰退 29.7%，而受惠業外收益挹注，稅後純益 1.6 億元，年增 7.05%，每股純益 1.98 元。累計上半年稅後純益 2.95 億元，年增逾 4 成，每股純益 3.66 元。

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光通訊矽光子波若威

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波若威162.59.80%
光聖445.510.00%
光環39.52.33%
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華星光111.5-0.45%

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