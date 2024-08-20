波若威開盤10分衝漲停 外界看好美國基建帶動光通訊

法人指出，隨著美國網路基礎建設法案及資料中心傳輸速度升級需求，將為光通訊產業帶來大量訂單，並計畫要求使用美國製造的設備，並禁止使用中國製光通設備，預期台廠可受惠於光通設備的去中化趨勢。

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波若威總經理黃裕文先前在股東會上表示，雖然上半年電信市場需求保守，但 AI 算力需求帶動下，公司 800G 光模塊產品群預計在 2024 年進入放量階段，此外，美國「寬頻平等、接取與發展計畫（BEAD）」雖然推遲執行，但預計在第四季美國總統大選前，政府可能釋出政策紅利。