7成千禧世代認同ESG！富達國際：6成亞太投資人看好永續投資 僅1/3持有產品

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-10 13:40

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富達國際昨 (9) 日發表《2024 年亞太區投資人調查》，顯示大多數（58%） 亞太區投資人認同永續投資理念，中國大陸（79%）、台灣（72%）和澳洲（69%）認同度尤其更高，然而僅約 1/3（31%）亞太區投資人持有永續投資產品。從年齡層來看，千禧世代投資人（30 - 44 歲）對永續投資最感興趣，當中 70% 認為作為負責任的投資人至關重要。

永續投資理念與實踐的差距可能是受當前市場及利率環境等因素影響。當被問及未來 12 個月計劃將增加或減少投資組合內永續投資資產時，41% 亞太區投資人表示計劃增持，澳洲（58%）和中國大陸（51%）投資人意向尤其顯著，而整體亞太區僅 2% 表示有意減持。

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亞太區投資人期望自身資金可為世界帶來正向改變（61%），其中台灣（70%）、澳洲（70%） 和新加坡（64%） 投資人尤其著重責任投資及積極推動正向變化。區內大多數投資人（60%）亦認為資金配置有助改變企業營運模式，澳洲（74%）、新加坡（67%）和台灣（67%）認同度尤其高。

調查也看到，越來越多亞太區投資人對永續主題投資策略持開放態度，並開始投資於符合永續發展方針的企業和專案。已將永續納入資產配置的投資人，主要採取永續主題投資策略，比例從 2023 年的 49% 增加至今年的 61%，中國大陸（72%）和新加坡（64%）投資人更為顯著，而台灣 （66%） 及香港 （62%）投資人則主要採取整合 ESG 的投資策略。

有趣的是，亞太區投資人不傾向選擇排除法的永續投資策略，即避免投資於產品或商業營運模式不符合 ESG 價值的個別企業或產業，僅 36% 投資者表示會將此策略納入投組。

富達國際全球首席永續長陳振輝認為：隨著越來越多亞太區投資人相信透過資金力量可為世界帶來正向改變，對永續投資的關注度及興趣也不斷提升，推動永續投資逐步成為主流投資主題。投資人傾向不採取排除法，反映其更重視與企業共同合作帶來改變。儘管投資人對永續投資的認同與實踐有差距，此發展並未因此停滯，只待時間發酵。

44% 亞太區投資人對永續投資的態度較一年前更正面，且澳洲（61%）中國大陸（55%） 和台灣 （47%）尤其明顯。促使區內大部分投資人對永續投資持良好觀感的原因，主要基於對永續投資了解更深（81%）、永續發展衡量準則更標準化（78%）、及永續投資提供正回報（75%）。

對永續投資有興趣的原因 （資料來源：富達國際）

對永續投資感興趣者，主要基於對永續投資影響力的認同及對投資回報的期待，有 54% 投資人表示 ESG 和永續性對資本市場和企業管理越加重要，且 49% 期待永續投資帶來更好的回報。對永續投資不感興趣者，主要礙於對永續投資的認知不足，有 28% 投資人表示不理解永續投資，惟比例較 2023 年的 32% 下降，顯示投資人教育正發揮作用。

展望未來，永續投資顯然將於區內繼續發展，64% 亞太區投資人認為永續投資是長期結構性發展趨勢，台灣投資人更有多達 83% 認同，為亞太區最高。平均而言，亞太區投資人有意於未來一年將投組 17% 資金配置於永續投資，其中澳洲投資人計劃將 22% 資金投放於永續投資，展現更強的企圖心。