公股銀首家「完投」ESG 3種債券！合庫月底再發行10億元社會責任債
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-20 18:33
合庫銀行將於本 (113) 年 9 月 30 日發行新臺幣 10 億元社會責任金融債券，為合庫銀行近年來發行之第六檔 ESG 債券；該檔社會責任債券所募資金，將全數用於社會效益投資計畫，展現合庫落實社會投資，推動永續金融的決心。同時合庫也是為首家完成 ESG 三大面向發行目標之公股行庫。
合庫銀行近五年來接續發行了綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券等 ESG 債券，為首家完成 ESG 三大面向發行目標之公股行庫，截至 113 年 8 月底，已累計發行 80 億元領先各公股同業，加計 9 月底將發行之社會責任金融債券，累計所發行 ESG 債券總額已逼近百億。
本次合庫銀行發行之社會責任金融債券，可發揮之社會效益係將所募資金用於可負擔的住宅、創造就業及可以減輕或避免因社會經濟危機所導致失業的計畫、社會經濟發展和權利保障為主。
合庫致力落實 ESG 各面向作為，屢獲獎項肯定，112 年首度入選道瓊永續指數（DJSI）「世界市場指數」、「新興市場指數」雙成分股；113 年榮獲 2024 卓越銀行評比之「最佳 ESG 獎」、天下雜誌「企業減碳溫度計」平台減碳企圖心最高之「成效卓越」榮譽、2024「台灣永續行動獎」5 大獎及「台灣永續投資獎」之肯定。
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