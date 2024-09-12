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〈金控攻ESG〉金融業首發！合庫成功輔導5000家中小企減碳 已協助2621家低碳轉型

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-12 10:04

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《鄧白氏台灣第11屆中小企業菁英獎》頒獎典禮，副總統蕭美琴(中)、合庫金控暨銀行董事長林衍茂(右5)、美商鄧白氏首席營運長鮑文安(左6)、及合庫銀副總呂瑞齡(左4)合影。(圖：合庫提供）

合庫金控旗下合庫銀行將 ESG 導入核心授信業務，結合各方技術專家，提供完整且實際的減碳融資方案，成功輔導 5,000 戶中小企業授信戶減碳，成為全台首間提出具經濟規模之中小企業實際減碳方案及數據之金融機構，截至 113 年 8 月底，已協助共 2,621 戶中小企業邁向低碳智慧轉型。

合庫全方位推動中小企業減碳，不僅協助中小企業客戶順利邁出減碳第一步，更不斷深化 ESG 作為，提高減碳目標達成率，於永續經營的道路穩步前行。為展現持續與客戶議合減碳之豐碩成果，表揚積極投入永續發展的中小企業授信戶，合庫於昨 (11) 日冠名贊助「鄧白氏第 11 屆中小企業菁英獎頒獎典禮」，鼓勵更多企業加入永續轉型的行列。


中小企業是合庫最重要的夥伴，為協助中小企業掌握綠色商機，合庫提供一站式服務滿足所有需求，推動中小企業進行組織型溫室氣體盤查及產品碳足跡，進而執行短中長期減碳計畫，確保外銷競爭力。截至 113 年 8 月底，辦理「經濟部低碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案貸款」之申請金額已達約 297.85 億元，協助共 2,621 戶中小企業在低碳智慧轉型的路上順利邁進。

身為國內系統性重要銀行及台灣中小企業的龍頭銀行，合庫是臺灣第一家完成 5,000 戶中小企業議合減碳之金融機構，充分展現合庫對 ESG 議題之重視，引領客戶完成實質承諾減碳，並將 ESG 化為中小企業之增強型策略成長解決方案，強化中小企業面對此議題之能力，達成身為公股行庫領頭羊之社會責任及社會期待，與中小企業客戶共同落實減碳轉型，攜手邁向企業永續經營。

文章標籤

合庫銀中小企業菁英獎小企業議合減碳ESG共同推動

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