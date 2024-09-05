助攻淨零轉型 第一銀行統籌主辦榮成42億元ESG聯貸 認參1.8倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-05 19:40

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第一銀行統籌主辦榮成紙業 (1909-TW) 5 年期新臺幣 42 億元聯貸案，今 (5) 日完成簽約，該聯貸案由一銀統籌主辦及擔任管理銀行，元大、土銀及臺銀為共同主辦銀行，並邀合庫等多家金融機構參貸，本案認貸金額達 63 億元，認貸比率 180％，參貸情形踴躍，最終簽約金額為 42 億元。

榮成於大中華區建有 4 座低碳造紙廠、14 座綠色包裝廠、29 座廢紙回收環保站，2023 年第四季湖北新機 35 萬噸投產後，集團低碳造紙總產能 420 萬噸，位居亞洲前五大；本次聯貸案資金將用於償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金，以強化財務結構及發展低碳紙箱業務動能，並透過永續 ESG 指標連結利費率減碼優惠機制，展現第一銀行攜手榮成共同推動 ESG 之決心。榮成 2024 年上半年合併營收 233.39 億元、年增 2.5％，並已連續四季毛利率與本業營業利益率均呈獲利，營運穩定增長。

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榮成在永續治理上致力於短期利益與長期價值的平衡，自 2003 年專注化經營，99％以上以廢紙為原料造紙作為核心營運模式，藉多項資源再利用的低碳技術，迄今發展出造紙循環、水循環及能源循環，共 11 項循環經濟模式。2023 年榮成生產每噸紙單位碳排 0.64 噸 CO2e，為國內造紙業標竿，單位碳排低於同業 30％以上，致力於提供客戶更具低碳競爭力的物流包裝紙箱。

榮成並設定 2050 淨零碳排目標，藉高效資源利用技術達到低碳、節能、減廢，期望以更多元的思維為地球永續找出淨零解方。榮成專注高效資源利用技術成果卓越，今年 8 月亦於「2024 APSAA 亞太暨台灣永續行動獎」獲頒 TSAA 台灣永續行動獎 - 金獎，連續三年勇奪最高榮譽金獎的肯定。

第一銀行積極拓展聯貸版圖，2024 年上半年市場主辦實績名列前茅，取得國內聯貸管理銀行 (Bookrunner) 排名第二、主辦銀行 (MLA) 排名第三之佳績，於推動金融永續成果更是備受各界肯定，連續四年獲得「台灣永續行動獎」、「台灣永續投資獎」肯定，並勇奪「第一屆永續金融評鑑」前 20％之排名。