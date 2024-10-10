車用零組件業漸入佳境 Q4喜迎傳統旺季

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-10 11:30

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汽車 OEM 零組件廠商陸續公布 9 月業績，有明顯回溫，緊接著 10 月起進入車市第四季傳統旺季，廣華 - KY(1338-TW) 表示，預料營運將有機會回歸正常，麗清 (3346-TW) 則指出，因接案機種項目數量大，整體出貨暢旺；法人樂觀看待，車用組件廠商營運漸進入佳境。

廣華 9 月合併營收 4.52 億元，雖年減 9.91%，但已回升到 5 個月來相對高點，廣華表示，對比亞迪和賽力斯接新訂單開始陸續出貨，象徵從二階供應商轉型到一階供應商初步的成效。

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進入第四季後，廣華期待，隨著主要品牌車廠客戶保持良好拉貨需求，營運將有機會持續回歸正常，目前整體新車銷售市場復甦，看好新產品、新訂單陸續開花結果。

麗清 9 月營收達 8.61 億元，月增 8.19%，年減 2.47%，創同期次高水準，麗清說明，接案機種項目數量大，整體出貨暢旺，例如，獨家供應其頭燈及尾燈控制器的小米汽車 SU7 熱銷，而供應尾燈模組的特斯拉 MODEL Y 也是熱賣車款，推升 LED 車燈模組、頭燈控制器產品銷售保持一定水準。