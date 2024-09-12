〈ESG狂潮〉看好光電發展及連結ESG指標 彰銀主辦志昌邱鋼鐵10億聯貸案完成簽約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-12 12:07

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紮根台南 33 年的老字號鋼鐵廠，積極參與綠能轉型及發展光電產業，落實減碳淨零。彰化銀行 (2801-TW) 主辦志昌邱鋼鐵股份有限公司 5 年期新臺幣 10 億元聯貸案順利募集完成，於昨 (11) 日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華代表聯貸銀行團與志昌邱鋼鐵董事長邱宏泰完成簽約。

志昌邱鋼鐵於民國 80 年成立，深耕臺南迄今逾 33 年，為老字號鋼鐵材料加工廠，本次聯貸案資金用途係償還既有金融機構債務暨充實中期營運及購料週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，其他聯貸銀行團成員包括農業金庫、土地銀行、第一銀行、華南銀行、合作金庫、台中銀行、高雄銀行等合計共 7 家金融機構參與，顯見志昌邱鋼鐵之營運深獲各銀行的支持與肯定。

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志昌邱鋼鐵早期以進口材料買賣為主，為專業裁剪加工廠，逐年引進裁剪、成型、雷射及焊接等設備，以加工服務提升產品附加價值。該公司近年為響應淨零碳排，抓緊綠能產業發展脈動，於台南官田及西港設立材料加工廠，以生產太陽能光電案場專用型鋼 (C 型鋼及 H 型鋼) 及支架材料，用於農、漁電及地面型案場，並結合關係企業環亞光電 (開發各類型案場)、泰金精密科技 (生產鋁擠型支架) 資源，取得上下游垂直整合優勢。

另為擴大太陽能支架及相關產品產能，並導入智慧化生產設備，志昌邱鋼鐵於 112 年 12 月底斥資 5 億元收購期美科技新吉工業區廠房，預計隨著政策推動與市場需求，太陽能產業發展可期，將有助營收成長。