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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.06%，報10.8094元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 21:20


截至台北時間09日21:20，美元/挪威克朗上漲0.113點漲幅達1.06%，暫報10.8094點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.04%
  • 近 1 週：+0.99%
  • 近 3 月：+0.93%
  • 近 6 月：+0.17%
  • 今年以來：+5.62%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲0.72%
  • 美元/新加坡幣相關性0.61，本日上漲0.17%
  • 美元/韓元相關性0.56，本日上漲0.46%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.73，本日上漲1.27%
  • 澳元/美元相關性-0.67，本日上漲0.49%
  • 歐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.28%

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韓元/美元0.000742170.00%
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澳元/美元0.6716-0.43%
歐元/美元1.0958-0.18%

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