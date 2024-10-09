外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.06%，報10.8094元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 21:20
截至台北時間09日21:20，美元/挪威克朗上漲0.113點漲幅達1.06%，暫報10.8094點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.04%
- 近 1 週：+0.99%
- 近 3 月：+0.93%
- 近 6 月：+0.17%
- 今年以來：+5.62%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲0.72%
- 美元/新加坡幣相關性0.61，本日上漲0.17%
- 美元/韓元相關性0.56，本日上漲0.46%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.17%，報0.6065元
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.6088元
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.6088元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.48%，報33.38元
下一篇