〈台幣〉熱錢出走暫歇 終止連4貶收32.16元 亞幣中一枝獨秀
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 19:51
美元近期轉強，亞幣普遍走弱，新台幣兌美元匯率今 (9) 日呈現買、賣匯雙方拉鋸戰，在出口商拋匯力挺下，匯價回到 32.1 字頭，但下午湧現美元買盤，台幣一度翻貶，所幸在央行出手穩匯下，終場收在 32.16 元，升值 6 分，終止連續 4 個交易日重貶，並在主要亞幣中表現一枝獨秀，台北及元太外匯市場總成交值 17.725 億美元。
外資近期不斷匯出，加上投信投資海外債券需求強勁，導致新台幣匯率連 4 貶，累計下殺多達 5.69 角。不過，外資今天買匯力道趨緩，呈現雙向進出，加上匯價貶破 32 元關卡後，出口商有陸續進場拋匯，為新台幣匯率提供支撐。
外匯交易員指出，上午匯市交易較為清淡，但走勢偏升，最高觸及 32.131 元、反彈近 1 角，不過，下午開始出現來自投信的買匯需求，使得新台幣匯率承壓翻貶，最低下探 32.23 元，央行尾盤擴大調節力道，臨門一腳讓匯價由貶轉升，收在 32.16 元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.33%，亞幣普遍走弱，其中，日元回貶 0.64%，人民幣恢復交易第二日，貶勢仍舊不小，與星幣均貶值 0.15%，新台幣逆勢走揚，升值 0.19%，表現一枝獨秀，而韓元因 10/9 適逢韓文日休市一天。
美國 9 月非農業數據超乎預期，釋放更多經濟「軟著陸」的訊號，市場對今年內降息的預期大幅收斂，美元應聲走強。今天市場投資人轉趨觀望，聚焦本周四、五陸續公布的重磅經濟數據，包括消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI)、聯準會 (Fed) 利率政策會議紀錄等。
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