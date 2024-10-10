外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.48%，報1.3713元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 03:40
截至台北時間10日03:40，美元/加幣上漲0.0066點漲幅達0.48%，暫報1.3713點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.56%
- 近 1 週：+1.17%
- 近 3 月：+0.10%
- 近 6 月：+0.56%
- 今年以來：+3.10%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.54，本日上漲0.74%
- 美元/新加坡幣相關性0.52，本日上漲0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性0.49，本日上漲0.76%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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