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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.48%，報1.3713元

鉅亨網新聞中心 2024-10-10 03:40


截至台北時間10日03:40，美元/加幣上漲0.0066點漲幅達0.48%，暫報1.3713點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.56%
  • 近 1 週：+1.17%
  • 近 3 月：+0.10%
  • 近 6 月：+0.56%
  • 今年以來：+3.10%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.54，本日上漲0.74%
  • 美元/新加坡幣相關性0.52，本日上漲0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.49，本日上漲0.76%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.69，本日上漲0.47%
  • 紐元/美元相關性-0.62，本日上漲1.34%
  • 英鎊/美元相關性-0.54，本日上漲0.25%

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美元/加幣1.37180.52%
澳元/美元0.6712-0.49%
紐元/美元0.6054-1.35%
英鎊/美元1.3065-0.28%

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