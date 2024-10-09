統一羅智先：再開大型複合店要靠緣份 BOT案及重劃區出線機率高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-09 22:00

‌



繼康橋門市大型複合店後統一企業 (1216-TW) 積極整合並創新生活服務產業，在台南建城 400 年，嶄新「ZEELAND-MARK」新世代複合商場，在今 (9) 日正式營運，統一企業董事長羅智先對於統一台南再開出逾 1000 坪的大型複合店指出，如有適合的土地也不排除會擴及到其他縣市，主要鎖定中南部重劃區及政府 BOT 案土地。

統一企業今天揭幕的台南大型零售及餐飲通路 ZEELAND-MARK 結合 7-ELEVEN(2912-TW)、康是美、BEING spa、星巴克、21 世紀、精品巧克力店「CupiCho」等 6 大品牌。

‌



同時，羅智先指出，開超大型的複合店需要一點緣份，主要是土地需求規格大，都要在 1000 坪以上，統一此一新車市開設，也是遇到理解統一想法的房東，雙方並簽下一個足夠長的租約，而在未來是否會以大型作為展店策略，就還是要看緣份。

羅智先並指出，對於消費者來說當然是越大越好，能夠去一個地方就有很多品牌放在一起，就像現在購物商場越來越興盛，去一個地點滿足很多需求，而集團有相當多的品牌，並且沒有最標準的格式，還是要考慮附近商圈需要什麼。而且對於包括 BOT 案及重劃區的土地有較高的投資大型複合店的意願，但在目前的台灣的北部地區因土地面積及取得不易，相對投資成行的可能性較低。

統一企業集團今年在台中、高雄都取得土地 BOT 案，羅智先並指出，目前在台灣很多土地都要透過 BOT 的方法來取得，因此集團未來會相當積極在這方面投入 ，很多投資計畫也都需要土地。