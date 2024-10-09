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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.17%，報0.6065元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 21:00


截至台北時間09日21:00，紐元/美元下跌0.0072點跌幅達1.17%，暫報0.6065點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.60%
  • 近 1 週：-2.23%
  • 近 3 月：+0.20%
  • 近 6 月：+1.74%
  • 今年以來：-2.93%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.84，本日下跌0.36%
  • 英鎊/美元相關性0.71，本日下跌0.15%
  • 歐元/美元相關性0.62，本日下跌0.2%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.74，本日下跌0.58%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌0.89%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.68，本日下跌0.12%

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紐元/美元0.6065-1.17%
澳元/美元0.6716-0.43%
英鎊/美元1.3079-0.17%
歐元/美元1.0958-0.18%

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