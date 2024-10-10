〈能源盤後〉美國原油供應意外大增 原油連日走跌 觸及一周最低點

鉅亨網編譯許家華 2024-10-10 06:11

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原油期貨周三 (9 日) 連續第二日走跌，收在一周以來最低點，係因美官方數據顯示，上周原油庫存增加近 600 萬桶，導致石油期貨承壓。

然而，收盤價遠遠脫離盤中低點，部分係因以色列如何回擊伊朗仍存在不確定性，恐使該地區的石油供應面臨風險。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 33 美分或近 0.5%，收每桶 73.24 美元，前一日該期貨下跌 4.6%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 60 美分或 0.8%，收每桶 76.58 美元。

Brent 和 WTI 原油期貨均收在 10 月 2 日以來的最低水準。

11 月交割汽油期貨價格下跌近 0.1%，收每加侖 2.07 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.28 美元。

11 月交割天然氣價格下跌 2.7%，收每百萬 Btu 2.66 美元。

市場驅動力

Tychey 資本顧問管理成員 Tariq Zahir 表示，未來幾周 Milton 颶風可能削減能源需求，但中國沒有宣布進一步的刺激措施，以及石油輸出國組織 (OPEC) 大量供應湧向市場的前景，這些均是石油的利空因素。

Zahir 補充，以色列將如何回應伊朗上周的飛彈襲擊，這是原油主要的看漲因素。如果伊朗油田遭到攻擊，油價可能會飆升。如果發生大規模襲擊，並且伊朗和以色列之間持續發生來回衝突，伊朗可能會試圖影響通過霍爾木茲海峽這一重要石油咽喉要道的貨物流通。

「未來幾日和幾周內，上行風險可能會超過下行風險。」Zahir 說。儘管如此，報導稱，真主黨領導層屢次受打擊後，「願意與以色列討論停火條款」，此外，市場突然質疑中國的刺激措施是否足以抵禦經濟衰退，這些都令當前油價承壓。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 指出，原油短期內會持續高波動，考慮到以色列尚未報復伊朗，但已承諾無論停火談判是否開始都會報復，因此上行風險仍然存在。

另外，Richey 補充，Milton 颶風似乎尚未對墨西哥灣的生產產生重大影響，但需求「可能已經被提前加載，所有東南部的人在米爾頓登陸之前都已撤離」。這多少令消費者需求下降，因為居民就地避難，本周餘下時間或更長的時間內，大眾不太可能通勤或上學。」

供應報告

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (10/4 止) 美國商業原油庫存增加 580 萬桶，增幅超出預期。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期原油供應量將增加 140 萬桶。另外，美國石油協會周二晚間公布，上周原油庫存增加 1090 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應量減少 630 萬桶，餾分油供應量減少 310 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期汽油供應減少 150 萬桶，餾分油供應減少 180 萬桶。

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示，該報告分為兩部分：煉油廠持續處於維護以及出口疲軟 (本月第一周的典型情況)，這導致原油庫存再次大幅增加，而汽油和餾分油的隱含需求強勁反彈，遇上煉油廠低運作率，讓石油產品供應大減。

EIA 稱，上周美國石油產量增加 10 萬桶 / 日，達到 1340 萬桶 / 日，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存小幅增加 120 萬桶，達到 2490 萬桶。