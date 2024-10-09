台泥9月營收133億元創同期高 前三季破千億直逼去年全年

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台泥說明，9 月 OYAK 營收較上月增加 9.8 億元，截至今年 9 月，OYAK、Cimpor 已為台泥貢獻約 357 億元營收，來自土葡的低碳水泥營收占合併營收 33.76%。

除了低碳水泥市場持續貢獻營收，台泥能源事業體轄下台泥綠能，因再生能源發電增加，單月及累計營收年增率都超過 100%；台泥儲能因有新完工 25MW E-dReg 儲能案場併網上線，9 月營收也上月及去年同期明顯成長。