台泥9月營收133億元創同期高 前三季破千億直逼去年全年
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-09 19:10
台泥 (1101-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收 133 億元，月增 2.5%、年增 52.5%；第三季營收 407.59 億元，季增 4.6%、年增 50.9%；累計前 9 月營收 1055.81 億元，提前突破千億元，直逼去年全年。
台泥受惠併購土耳其 OYAK、葡萄牙 Cimpo 貢獻營收，加上能源事業強勁成長，推升 9 月創歷年同期新高、第三季則創歷史單季新高、前 9 月營收也是歷年同期最佳。
台泥說明，9 月 OYAK 營收較上月增加 9.8 億元，截至今年 9 月，OYAK、Cimpor 已為台泥貢獻約 357 億元營收，來自土葡的低碳水泥營收占合併營收 33.76%。
除了低碳水泥市場持續貢獻營收，台泥能源事業體轄下台泥綠能，因再生能源發電增加，單月及累計營收年增率都超過 100%；台泥儲能因有新完工 25MW E-dReg 儲能案場併網上線，9 月營收也上月及去年同期明顯成長。
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