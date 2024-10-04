〈智慧能源週〉台泥張安平：碳費若沒台版CBAM配套 會把基礎重工業搞垮

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-04 17:03

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台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (4) 日出席「臺歐盟綠色轉型投資合作論壇」，除了強調綠色轉型須跨國界外，會後談論到環境部預定在年底前公告碳費制度，但未將台版 CBAM 納入配套，他認為，「這會把產業搞掉」。

張安平表示，以水泥業來看，國內水泥一噸最高賣到 3000 元，如果到 2030 年一噸水泥要繳交 3000 元碳費，那水泥就不用生產了，自己不生產全靠國外，台灣基礎重工業會死得很難看，而且因為進口水泥會越來越多，所以台灣還是沒有減碳。

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張安平進一步指出，進口水泥現在一年已經為台灣帶來三百萬噸碳排，不繳碳費不合理，推動台版 CBAM 就是要讓進口原物料與商品也要申報碳排也要付出碳成本，如果進口的都是碳排表現後段班的原物料與產品，對台灣的減碳毫無助益。

但張安平也坦言，政府不同部會間對於貿易與環境著眼點不同，環境部無法獨自解決所有的問題，舉例來說，台灣進口水泥熟料最大宗來自印尼越南，但當國貿局說要把東南亞佈局當作是台灣的延伸，環境部能主張這些進口產品必須付出碳成本嗎?

對於目前台灣的碳費制度設計，張安平認為，像是水泥等基礎工業必需品，都是有需要才會購買使用，管排放總量下降沒有意思，是要看排放強度減量。

根據資料顯示，目前已經推出碳定價制度的歐盟、日本、南韓、中國大陸，皆將每噸產品排放強度納入考量，並以減碳前段班企業的產品排放強度當作標竿值，一方面保障減碳先行者提早投入的努力，另一方面鼓勵其他企業採取更低碳方式生產。

相較於聯合國於 2021 年帶頭發起工業深度減碳倡議 (Industrial Deep Decarbonisation Initiative, IDDI)，於 2023 年與加拿大、德國、英國、美國等發起倡議，由公共建設優先採購低碳水泥、低碳混凝土、低碳鋼鐵。

張安平也感嘆，台泥做為早期投入減碳並且率先推出低碳產品的企業，並沒有感受到政策對低碳的支持，像是財政部收貨物稅，目前較低碳的水硬性混合水泥每公噸要繳 220 元，比傳統碳排較高的卜特蘭 I 型水泥每噸 160 元要多繳 60 元。

此外，公共工程委員會 7 月提出的「第 03050 章混凝土基本材料及施工一般要求」編修草案中，新增規定較低碳的水硬性混合水泥，僅能使用單一種礦物摻料，大幅限縮了混凝土減碳的幅度與彈性。