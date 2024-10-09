面板雙虎Q3營收 友達創10季高 群創雙減中小尺寸出貨低於預期
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-09 16:57
面板雙虎今 (9) 日公告 9 月營收，群創營收 191.21 億元，月增 3.5%、年減約 4%；友達 258.71 億元，月減 4.2%、年增 5.3%，第三季來看，友達創 10 季新高、群創中小尺寸面板出貨則不如預期。
群創 (3481-TW) 第三季營收 552.55 億元，季減 2.8%、年減 4.1%、累計前 9 月營收 1626.08 億元，年增 2.7%。
出貨量方面，群創 9 月大尺寸合併出貨量共計 1035 萬片，月增 3.5%；中小尺寸合併出貨量共計 1726 萬片，月減 5%。
第三季來看，群創表示，大尺寸合併出貨量共計 2939 萬片，季減 2.2%、符合預期，但中小尺寸合併出貨量共計 5140 萬片，季減 6.3%，遠低於公司原先預估的季增低個位數百分比。
友達 (2409-TW) 第三季營收 777.48 億元，則創 10 季新高，季增 4.6%、年增 8.9%；累計前 9 月營收 2115.53 億元，年增 14.6%。
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