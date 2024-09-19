台泥儲能攜手台灣福斯汽車 建置充儲一體快充站

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-19 17:01

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台泥 (1101-TW) 旗下台泥儲能今 (19) 日宣布，與台灣福斯汽車合作，推出全台首個與車廠合作的充儲一體計畫，將於 Volkswagen 極速充電站應用儲能服務，提供創新的儲能櫃建置與租賃服務。

台泥儲能於去年 10 月能源展推出全球第一個以低碳建材打造的水泥儲能櫃 EnergyArk 後，今年推出專門為充電站量身打造的新型號 EnergyArk400，電池容量約為 400kWh，結合即將啟用的台灣福斯汽車經銷商極速充電站，提供儲能櫃建置與租賃服務。

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同時，攜手同屬台泥關係企業的能元超商，配合台電的電力輔助服務，一方面達到台泥儲能的經濟效益並滿足充電站用電需求，同時車廠也可受惠於降低尖峰電費並減少碳排放。

台泥儲能表示，因應全球趨勢，以水泥儲能櫃 EnergyArk 為核心推出錶後儲能整合方案，搭配自行研發的能源管理系統，提供超高功率的穩定充電，可同步降低近 90% 的電網負擔，未來除供電動車充電外，並可協助負載端及當地電網進行頻率調整、快速反應、削峰填谷，進而為電網達到減碳效果。