宏碁NB北美上半年消費居冠 法人看好主要產品出貨Q3持續成長
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-20 15:40
宏碁日前公布旗下產品 Chromebook 於北美市場獲得市佔率上半年排名第一的佳績，表示隨著 AI 浪潮到來，會持續推出全新的 AI PC。法人看好，第三季 PC、顯示器等主要產品線的出貨量將呈上升趨勢。
宏碁 Chromebook 長年深受消費者的青睞，今年更持續斬獲佳績。依據最新市調資料顯示，宏碁 Chromebook 於北美消費市場以 35% 的市占成績於上半年排名第一，年成長亦以 4% 高於業界（均值負 4%）。此外，宏碁 Chromebook 於美國及加拿大於六月單月市占更分別以 34% 及 44% 於當地居冠，以亮眼成績領先北美市場。
宏碁表示，產品之所以深受歡迎，主要得益於其領先業界的管理與安全功能，以及強大的性能和速度。最新推出的 Acer Chromebook Plus Enterprise 系列更是順應市場趨勢，整合了生成式 AI 技術和 Google AI 功能，旨在提升企業用戶的工作效率和安全性。
面對 AI 浪潮，宏碁積極調整產品策略，新一代 AI PC 產品，將採用最新的 AI 晶片和軟體技術，為用戶提供更智能、更高效的計算體驗，預計將在年底前陸續推出。
法人預估，宏碁第三季 PC、顯示器等主要產品線的出貨量將呈現上升趨勢，帶動營收持續增長，隨產品組合優化和成本控制，獲利有望實現高雙位數的增長。
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