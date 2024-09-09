宏碁8月營收228億元 連續14個月呈現年增

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-09 17:17

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PC 品牌廠宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 8 月合併營收 228.22 億元，年增 5.2%，已連續 14 個月呈現年增，另外，受惠於多重事業引擎持續發酵，個人電腦及顯示器產品年增 16.3%。

宏碁 8 月營收 228.22 億元，月減 2.6%、年增 5.2%；累計前 8 月營收 1722.76 億元，年增 14.8%，其中非電腦及顯示器相關事業營收占 8 月營收之 26.1%、累積前八月營收之 28.1%。

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宏碁子公司營運表現同步亮眼，安圖斯科技公司專攻 AI 伺服器及工作站，8 月營收年增 31.0%、累積前八月營收年增 88.1%；宏碁智新公司 8 月營收年增 11.7%、累積前八月營收年增 26.1%；宏碁智通公司 8 月營收年增 23.0%、累積前八月營收年增 25.0%。