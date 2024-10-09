華碩捐贈500萬軟體 攜手明志科大設AI視覺實驗室

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-09 16:39

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PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (9) 日與明志科技大學攜手合作，成立 AI 視覺應用實驗室，並捐贈價值 500 萬元的 AISVision 軟體，強化該校 AI 研究與教學能力。

華碩全球副總裁張權德出席捐贈儀式時表示，公司長期致力於推廣 AI 教育和支持科研，希望通過產學合作促進知識與技術交流，為學生提供專業學習資源，激發人工智慧領域的創新潛能。

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AISVision 是華碩專為電腦視覺 AI 設計的軟體開發套件，內建華碩獨家研發的 AI 模型訓練框架。該軟體具備直觀的使用者介面，僅需四個步驟即可完成 AI 視覺應用的專案設置，涵蓋影像分類、物件偵測、物件分割與異常檢測等功能。