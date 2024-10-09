華碩捐贈500萬軟體 攜手明志科大設AI視覺實驗室
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-09 16:39
PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (9) 日與明志科技大學攜手合作，成立 AI 視覺應用實驗室，並捐贈價值 500 萬元的 AISVision 軟體，強化該校 AI 研究與教學能力。
華碩全球副總裁張權德出席捐贈儀式時表示，公司長期致力於推廣 AI 教育和支持科研，希望通過產學合作促進知識與技術交流，為學生提供專業學習資源，激發人工智慧領域的創新潛能。
AISVision 是華碩專為電腦視覺 AI 設計的軟體開發套件，內建華碩獨家研發的 AI 模型訓練框架。該軟體具備直觀的使用者介面，僅需四個步驟即可完成 AI 視覺應用的專案設置，涵蓋影像分類、物件偵測、物件分割與異常檢測等功能。
明志科技大學校長劉祖華表示，自 2019 年成立人工智慧暨資料科學研究中心以來，學校已承接超過 1.5 億元的企業產學合作案。此次華碩的軟體捐贈將進一步增強學校的 AI 研究能力，為學生提供寶貴的學習資源。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 華碩AI伺服器搭載NVIDIA H200 已獲訂單10月出貨
- 〈焦點股〉AI伺服器10月出貨助攻 華碩早盤漲近半根停板
- 徐世昌正式接任華碩總裁 個人持股市值達55億元
- 華碩推全球首款1440p 480Hz OLED電競螢幕 搭載多項AI功能搶攻高端市場
上一篇
下一篇