兆豐金前3季獲利近300億元續創高 年增8.5% EPS 1.98元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-09 14:34
公股金控龍頭兆豐金控 (2886-TW) 自結 9 月盈餘，因提存備抵呆帳增加，9 月單月稅後純益 24.04 億元，月增約 3%，累計前 3 季稅後純益為 293.21 億元，年增 8.5%，續創新高穩居公股金控第一，累計每股稅後純益（EPS）為 1.98 元。
兆豐金控與核心子公司兆豐銀行，9 月單月獲利均較前月增加。兆豐金 9 月單月稅後純益 24.04 億元，累計前 9 月稅後純益為 293.21 億元，年增 8.5%，累計每股 EPS 為 1.98 元。
子公司兆豐銀行為集團獲利金雞母，自結 9 月單月稅後純益 20.62 億元，累計前 9 月稅後純益 250.92 億元，比去年同期出現衰退，累計前 3 季 EPS 為 2.61 元。
子公司兆豐票券獲利與前月相當；兆豐證券受台股交易天數減少影響， 9 月獲利下滑；兆豐產險則是 9 月單月獲利較前月成長 1 倍多。
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