華碩AI伺服器搭載NVIDIA H200 已獲訂單10月出貨

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-18 15:36

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華碩 (2357-TW) 今 (18) 日宣布推出全新 AI 伺服器 ESC N8-E11 系列，搭載最新 NVIDIA® HGX™ H200(NVDA-US) 平台，不僅具備頂尖效能，更兼顧卓越穩定性，已成功獲得首批訂單，將於 10 月出貨。

ESC N8-E11 系列採用 NVIDIA® HGX™架構，配備 2 個第 5 代 Intel® Xeon®(INTC-US) 可擴充處理器及 8 個 NVIDIA® H200 Tensor Core GPU，強大的硬體配置能滿足 AI、機器學習和高效能運算等數據密集型任務的需求。

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另外，ESC N8-E11 系列支援多達 10+1 個 PCI Express® 插槽、32 個 DIMM、10 個 NVMe® 與雙 10G LAN，為用戶提供極高的靈活性，內建的 NVLink 技術和專屬的 1 GPU 對 1 網路卡拓撲結構，也確保了數據傳輸的高效性。

在散熱方面，ESC N8-E11 支援氣冷和 D2C 液冷解決方案，搭配 CPU 和 GPU 氣流通道，可在嚴苛環境下維持高效穩定運作，同時提升能源效率。