跟進00632R！富邦臺灣加權反1將反分割 11/21開受益人會議

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 16:41

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繼元大台灣 50 反 1 (00632R-TW) 後，國內出現第二檔反向 ETF 將進行反分割，富邦投信 10/1 已公告，富邦臺灣加權反 1(00676R-TW) 預計於 11 月 21 日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，使淨值回歸至市場習慣交易區間，並使市價更貼近淨值波動。00676R 經反分割後，每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。

富邦投信指出，隨台股行情變化，至 10 月 7 日，00676R 每單位淨值為 2.09 元，考量市場習慣的交易價格區間，使市價更貼近基金淨值波動，維持基金之長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行反分割作業。

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若執行反分割議案通過，00676R 將以受益人會議當日 (11/21) 之反分割後淨值大於或等於 12 元之最小整數倍為反分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。舉例而言，當反分割倍數為 6 倍時，每單位淨值會乘以 6，而持有股數會除以 6，其他倍數亦然。

00676R 進行反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市 ETF 買賣價格未滿 50 元時，採 0.01 元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的 ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢表現，進而降低潛在交易成本。

00676R 反分割議案將於 11 月 21 日以書面方式召開受益人會議，並自 10 月 23 日至 11 月 21 日停止 00676R 基金受益憑證過戶，同時 10/15 為信用交易最後回補日，停止融券賣出。

00676R 持有人於 10 月 31 日起將收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保 e 手掌握」、各大證券下單 app 進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成，惟須留意電子投票時間為 10 月 31 日至 11 月 18 日晚間 24 時止。