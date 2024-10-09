跟進00632R！富邦臺灣加權反1將反分割 11/21開受益人會議
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-09 16:41
繼元大台灣 50 反 1 (00632R-TW) 後，國內出現第二檔反向 ETF 將進行反分割，富邦投信 10/1 已公告，富邦臺灣加權反 1(00676R-TW) 預計於 11 月 21 日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，使淨值回歸至市場習慣交易區間，並使市價更貼近淨值波動。00676R 經反分割後，每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。
富邦投信指出，隨台股行情變化，至 10 月 7 日，00676R 每單位淨值為 2.09 元，考量市場習慣的交易價格區間，使市價更貼近基金淨值波動，維持基金之長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行反分割作業。
若執行反分割議案通過，00676R 將以受益人會議當日 (11/21) 之反分割後淨值大於或等於 12 元之最小整數倍為反分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。舉例而言，當反分割倍數為 6 倍時，每單位淨值會乘以 6，而持有股數會除以 6，其他倍數亦然。
00676R 進行反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市 ETF 買賣價格未滿 50 元時，採 0.01 元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的 ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢表現，進而降低潛在交易成本。
00676R 反分割議案將於 11 月 21 日以書面方式召開受益人會議，並自 10 月 23 日至 11 月 21 日停止 00676R 基金受益憑證過戶，同時 10/15 為信用交易最後回補日，停止融券賣出。
00676R 持有人於 10 月 31 日起將收到開會通知書，可選擇書面投票或透過「集保 e 手掌握」、各大證券下單 app 進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成，惟須留意電子投票時間為 10 月 31 日至 11 月 18 日晚間 24 時止。
富邦投信提醒，00676R 是以臺灣加權指數單日反向報酬 1 倍為操作目標，提供持有人短線避險操作工具，限符合證交所訂適格條件之投資人始得交易，複利效果特性會使其長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，僅適合可持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估，依個人避險需求設定進出場規劃。
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