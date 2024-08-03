淨值從3元升至20元...00632R全台首例反分割受矚 十大QA一文看懂

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-03 10:26

台股黑色星期五暴跌千點，改寫單日史上最大紀錄，帶動元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 這檔反向 ETF 市價大漲逾 4%，回升至 3.58 元，引起市場關注，不過，台股上半年展開大多頭行情，00632R 一路走低，淨值長期維持個位數，不利流動性，元大投信決議打頭陣，實施 ETF 反分割，可望帶動淨值回升到 20 元之上，到底什麼是反分割？對受益人有何影響？《鉅亨網》整理十大 QA，讓讀者快速看懂。

Q1：何謂分割及反分割？

ETF 分割，意指將 1 受益權單位分割為數個受益權單位，每單位淨資產價值按比例減少；反之，ETF 反分割，是將數個受益權單位合併為 1 受益權單位，每單位淨資產價值等比例增加。

Q2：為何 00632R 選在此時進行反分割？

台股今年掀起 AI 旋風，指數站上 2 萬點，屢創歷史新高，在基期不斷墊高下，擁有約 6 萬受益人的 00632R，基金淨值一度跌至 3.19 元，因此需有相應調整。近年經過疫情考驗，台股反向 ETF 的存續，其實存有健全國內市場的公益目的，尤其做為避險交易的資產配置元件，在市場面臨高度不確定時，可做為風險控制手段，提供投資人賣出現貨以外的風險疏通管道。

Q3：反分割是否等於減資？

公司減資原因通常有 3 種，分別是「彌補虧損」、「回購股票」、「手上現金太多」，其做法為透過減少股本，讓流通在外的股數變少，雖然與 ETF 反分割的原理有些類似，但實施的原因大不相同。

Q4：反分割後有何優點？

每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市 ETF 買賣價格未滿 50 元時，採 0.01 元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的 ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢表現，進而降低潛在交易成本。同時，將提高 ETF 流動性。

Q5：負油價事件殷鑑，00632R 反分割是否因擔憂下市危機？

證券投資信託 ETF 與期貨信託 ETF 下市條件不盡相同，期信下市主因為規模太小，或是平均單位淨值低於 2 元，而證信主要因規模 (淨資產價值) 太小，股票 ETF 終止門檻一般為 1 億元，債券 ETF 一般為 2 億元，00632R 目前資產規模超過 280 億元，並無面臨下市難題。

Q6：為何設定 20 元？

主要依照信託契約規定，應該回到每單位受益權 20 元以上。另一方面，在 10 元銅板發行價出現之前，往年多數 ETF 基金偏好以 20 元發行，這也是一般投資大眾接受度較高的價位。由於業者設定反分割倍數時會以整數為主，因此，完成反分割後一定會高於 20 元。

Q7：國外 ETF 反分割已有經驗了嗎？

美國、香港等主要市場已行之有年，其中，反分割次數最多的 ETF 為 2011 年 10 月 3 日在 NYSE 掛牌、由 Proshares 發行的 1.5 倍 VIX ETF(UVXY-US)，其追蹤波動率指數且又為槓桿 ETF，致其淨資產價值下滑速度較一般 ETF 快。UVXY 上市以來，幾乎是每年一次反分割，最近一次於今年 4 月 11 日生效。

Q8：國外制度與台灣有何差異？

台灣 ETF 分割及反分割機制必須舉行受益人會議，美國、香港不必召開，可省略許多時間及作業成本，這是最大的差異；其次，台灣必須停止初級市場申購贖回、次級市場交易及轉換 5 個交易日，美國、香港則無須停止買賣。另外，台灣主管機關要求基準日前 30 日公告通知，使得整體作業時間至少需 50 日以上。

在交割結算制度上，美國、香港採結算會員制，與交易所完成款券交割結算的主體為證券商，因此，國外基金公司可直接計算分割及反分割的價格及受益權單位數，後續自行調整每一受益人的受益權單位，此與我國、韓國結算交割以投資人帳戶為基礎的架構不同。

Q9：00632R 反分割時程？

Q10：00632R 是 ETF 反分割全台首例嗎？以後還有更多檔施行嗎？

金管會已於 2021 年 6 月 30 日實施 ETF 分割及反分割，但因台灣需要召開受益人會議，類似實體股東會，雖可電子投票，但過程相當繁瑣冗長，還須暫停交易 5 日，因此，3 年多來無任何一家投信嘗試，元大投信挺身擔任第一家，是否能完成 50% 受益人同意等門檻，各界拭目以待，也可望汲取經驗。