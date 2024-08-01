〈焦點股〉光寶科Q3營運看旺、液冷產品助攻 股價帶量衝高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-01 10:10
光寶科 (2301-TW) 昨 (31) 日召開法說會，會中總經理邱森彬表示，預期三大事業部門第三季表現都將優於第二季，加上液冷相關產品陸續發酵，其中 sidecar 取得輝達 (NVDA-US)RVL 資格，激勵今(1) 日股價放量衝高，漲逾半根停板。
光寶科今天早盤以 103 元開高走高，盤中最高漲至 108 元，漲逾半根停板，截至 9 點 53 分，股價暫報 107 元，漲幅 7.97%，重新站回 5 日線，開盤約一小時成交爆量超過 1.6 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，上周三大法人合計賣超 1619 張，本周一至周三則賣超 92 張。
邱森彬提到，包含光電、雲端物聯網以及資訊消費三大事業部門第三季營運都將優於第二季。此外，液冷散熱相關產品頻頻報捷，除了 sidecar 已取得輝達 RVL(推薦供應商) 資格，In-Row CDU 目前進行前段驗證測試，目標 8 月取得資格，力拚下半年能有樣機出貨。
邱森彬指出，預期 AI 相關產品占雲端物聯網事業部門營收比重，將從去年的 7 至 8%，提升至 12 至 15%。另外，邱森彬也表示，預期明年包含 PSU(電源供應器)、Rack(機櫃)、機構件、液冷以及 Power Shelf 等 AI 相關產品占整體營收比重有望突破 1 成。
光寶科第二季營收 332.85 億元，季增 15.7%，年減 10.7%；毛利率 22.2%，季增 1.9 個百分點，年減 1.1 個百分點；營益率 9.9%，季增 2.1 個百分點，年減 1.7 個百分點；稅後純益 31.15 億元，季增 30.8%，年減 25.8%，每股純益 1.36 元。
光寶科今年上半年營收 620.61 億元，年減 13%；毛利率 21.3%，年減 0.2 個百分點；營益率 8.9%，年減 0.2 個百分點；稅後純益 77.23 億元，年減 10%，每股純益 2.4 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- Q2獲利31億元EPS 2.4元 擬配發Q2現金股利2元
- 三大事業部門Q3營運優於Q2 33kW AI伺服器電源下半年量產
- 光寶科搶進智慧交通市場 旗下光林智能併購Dialight事業部
- AI伺服器下一個供不應求的關鍵零組件，液冷散熱商機: 嘉澤、富世達、雙鴻、奇鋐
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇