〈焦點股〉光寶科Q3營運看旺、液冷產品助攻 股價帶量衝高

光寶科今天早盤以 103 元開高走高，盤中最高漲至 108 元，漲逾半根停板，截至 9 點 53 分，股價暫報 107 元，漲幅 7.97%，重新站回 5 日線，開盤約一小時成交爆量超過 1.6 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，上周三大法人合計賣超 1619 張，本周一至周三則賣超 92 張。