雲品9月營收創同期高 Q4拿下多場萬人大型尾牙更旺

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-09 16:31

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連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (9) 日公告 9 月合併營收 1.87 億元，月增 15.27%，年增 5.41%，前三季合併營收 17.56 億元，年增 7.07%，雙創同期新高；展望第四季，雲品也表示，今年承攬到最大型尾牙活動是 1800 桌的大型外燴，另有多場為超過萬人的大型外燴活動，挹注業績值得樂觀期待。

雲品指出，9 月宴會復甦力道強勁，且受暑假出國旅遊影響的國旅市場恢復，同時，君品酒店外籍商務客占比已超過 60%，住房持穩。

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進入第四季後，日月潭雲品溫泉酒店迎來旅遊旺季，而君品旗下頤宮中餐廳持續進行內部空間裝修，預計 10 月 10 日將恢復全數席次和全新包廂的營運。

另一方面，即將迎來尾牙和年終聚餐檔期，雲品旗下君品酒店、頤品大飯店、茹曦酒店、皇家薇庭和亞果薈等處的 11 月至 2 月的周五至周日均已客滿，使全年宴會總目標 3.2 萬桌、年增 20%，確定達標，目前只剩周間部分時段。

雲品規畫，在剩餘周一至周四平日期間，將以較有價格彈性的場地方案，吸引企業客戶於平日辦理宴會，以提升整體宴會廳的坪效和全時段的使用率。

雲品強調，今年並未針對尾牙、春酒等大型外燴漲價，接單率大幅提升，加上婚宴需求強勁，在達成目標 3.2 萬桌後，持續接單，全年有望創銷售新高數字。

雲品也觀察到，許多企業尾牙活動恢復為聯合辦理，大型尾牙場次顯著成長，因此，今年承攬到最大型尾牙活動是 1800 桌的大型外燴，需同時服務 18000 人，另有多場為超過萬人的大型外燴活動。